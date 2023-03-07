Ульдяков Алексей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ульдяков Алексей Иванович

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Место рождения

Токмакла, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

31.01.1916

Дата смерти

17.03.1916

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1916

Отец: Ульдяков Иван Кузмич

Мать: Ульдякова Евдокия Ивановна

Токмакла, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:QG2H-654D
Крещение
31.01.1916
Токмакла, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область
Христорождественская церковь
Смерть
17.03.1916
Причина смерти: Infant | От кашля | https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:QG2H-PFFR
Похороны
18.03.1916
Токмакла, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область
Христорождественская церковь
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