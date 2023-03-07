Ульдяков Алексей Иванович
Место рождения
Дата рождения31.01.1916
Дата смерти17.03.1916
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1916
Отец: Ульдяков Иван Кузмич
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:QG2H-654D
Крещение
31.01.1916
Христорождественская церковь
Смерть
17.03.1916
Причина смерти: Infant | От кашля | https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:QG2H-PFFR
Похороны
18.03.1916
Христорождественская церковь