(Чудинова) Анисия Филиппова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1861 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1861 ст.
Отец: Чудинов Филипп Назаров
Мать: Чудинова Александра
Место жительства
1875 ст.
Виль-Чигас, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
Книга регистрации исповедей прихожан церковно-служителями Белоевской Власиевской церкви https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/68593#15
Смерть
Неизвестно