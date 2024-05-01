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Суботин Григорий Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.09.1736 ст.

Дата смерти

После 1801

Пол

Мужской

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1736 ст.

Отец: Суботин Федор Назарович

Мать: Суботина (Саватеева) Елена Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Суботина) Евдокия Григорьевна

Мать ребёнка: Суботина Агафия Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суботина Агафия Яковлевна

Работа или профессия
Неизвестно
Заводской крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.08.1774 ст.

Сын: Суботин Петр Григорьевич

Мать ребёнка: Суботина Агафия Яковлевна

Смерть
После 1801

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