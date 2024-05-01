Суботин Григорий Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.09.1736 ст.
Дата смертиПосле 1801
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1736 ст.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Суботина) Евдокия Григорьевна
Мать ребёнка: Суботина Агафия Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Заводской крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.08.1774 ст.
Мать ребёнка: Суботина Агафия Яковлевна
Смерть
После 1801