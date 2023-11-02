Хохлов Владимир Кириллович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.10.1948
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1948
Отец: Хохлов Кирилл
Мать: Хохлова (Гартман) Миля
Рождение ребёнка
17.02.1975
Дочь: (Хохлова) Ирина Владимировна
Мать ребёнка: Хохлова (Гололобова) Тамара Николаевна
Рождение ребёнка
15.03.1977
Сын: Хохлов Евгений Владимирович
Мать ребёнка: Хохлова (Гололобова) Тамара Николаевна