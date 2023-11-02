Хохлов Владимир Кириллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХохлов Владимир Кириллович

Хохлов Владимир Кириллович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.10.1948

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1948

Отец: Хохлов Кирилл

Мать: Хохлова (Гартман) Миля

Рождение ребёнка
17.02.1975

Дочь: (Хохлова) Ирина Владимировна

Мать ребёнка: Хохлова (Гололобова) Тамара Николаевна

Рождение ребёнка
15.03.1977

Сын: Хохлов Евгений Владимирович

Мать ребёнка: Хохлова (Гололобова) Тамара Николаевна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.