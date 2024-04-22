Марков Семён Матвеевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
Отец: Марков Матвей Иванович
Бракосочетание
10.01.1813 ст.
Венчание проходило в Рождественской церкви села. Свидетелями при браке были села Богородского крестьяне: Матвей, Василий и Фёдор Ивановичи Марковы, Иван и Андрей Васильевичи Марковы, Василий Фёдорови... Показать все
Бракосочетание
10.01.1813 ст.
Венчание проходило в Рождественской церкви села. Свидетелями при браке были села Богородского крестьяне: Матвей, Василий и Фёдор Ивановичи Марковы, Иван и Андрей Васильевичи Марковы, Василий Фёдорови... Показать все
Смерть
Неизвестно