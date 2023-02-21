Коршак Мирон Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1704
Дата смерти1797
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1704
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1764
Мать ребёнка: Коршак Ефросинья Андреева
Рождение ребёнка
1784
Мать ребёнка: Коршак Ефросинья Андреева
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
деревня Жулега, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
1797