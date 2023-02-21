Коршак Мирон Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коршак Мирон Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1704

Дата смерти

1797

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1725 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1704

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1764

Сын: Коршак Василий Миронов

Мать ребёнка: Коршак Ефросинья Андреева

Рождение ребёнка
1784

Сын: Коршак Логвин Миронов

Мать ребёнка: Коршак Ефросинья Андреева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коршак Ефросинья Андреева

Место жительства
Неизвестно
деревня Жулега, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
1797
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