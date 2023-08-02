Чуриков Павел Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чуриков Павел Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.10.1931

Дата смерти

09.06.1993

Пол

Мужской

Отец

1903 г.р.

Мать

1921 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1931

Отец: Чуриков Иван Павлович

Мать: Чурикова Александра Михеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
09.06.1993
Гудермес, Гудермесский муниципальный район, Чеченская Республика
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