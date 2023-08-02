Чуриков Павел Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.10.1931
Дата смерти09.06.1993
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1931
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
09.06.1993
Гудермес, Гудермесский муниципальный район, Чеченская Республика