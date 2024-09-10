Фадей Алексеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фадей Алексеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1731

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1730 г.р.

Дети

Около 1749 г.р.
1759 г.р.
Около 1764 г.р.

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1731

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрена Дмитриева

Рождение ребёнка
Около 1749

Сын: Яков Фадеев

Мать ребёнка: Матрена Дмитриева

Рождение ребёнка
1759

Сын: Николай Фадеев

Мать ребёнка: Матрена Дмитриева

Рождение ребёнка
Около 1764

Сын: Фрол Фадеев

Мать ребёнка: Матрена Дмитриева

Смерть
Неизвестно

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