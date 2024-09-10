Фадей Алексеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1731
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1731
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрена Дмитриева
Рождение ребёнка
Около 1749
Сын: Яков Фадеев
Мать ребёнка: Матрена Дмитриева
Рождение ребёнка
1759
Сын: Николай Фадеев
Мать ребёнка: Матрена Дмитриева
Рождение ребёнка
Около 1764
Сын: Фрол Фадеев
Мать ребёнка: Матрена Дмитриева
Смерть
Неизвестно