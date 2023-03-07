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Дмитрий Иванов

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Место рождения

Козлово, Павловский Посад, Московская область

Дата рождения

1732

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1700 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: Иван Петров

Мать: не указана

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1752

Дочь: Дарья Дмитриева

Мать ребёнка: Настасья Тарасова

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1758

Сын: Иван Дмитриев

Мать ребёнка: Настасья Тарасова

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1759

Сын: Исай Дмитриев

Мать ребёнка: Настасья Тарасова

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Смерть
Неизвестно
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