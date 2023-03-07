Дмитрий Иванов
Место рождения
Дата рождения1732
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: Иван Петров
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Дарья Дмитриева
Мать ребёнка: Настасья Тарасова
Рождение ребёнка
1758
Сын: Иван Дмитриев
Мать ребёнка: Настасья Тарасова
Рождение ребёнка
1759
Сын: Исай Дмитриев
Мать ребёнка: Настасья Тарасова
Смерть
Неизвестно