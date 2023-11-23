Павел Матвеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: Матвей Федоров
Мать: Евдокия Васильева
Источники: ГАЯО ф.230 оп.1 д.3512 ГАЯО ф.230 оп.1 д.12204 ГАЯО ф.230 оп.1 д.12604
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина Павлова
Работа или профессия
Неизвестно
дьякон села Глебова Рыбинского уезда
Смерть
Неизвестно