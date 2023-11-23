Павел Матвеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павел Матвеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1760 г.р.

Мать

1764 г.р.

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Матвей Федоров

Мать: Евдокия Васильева

Источники: ГАЯО ф.230 оп.1 д.3512 ГАЯО ф.230 оп.1 д.12204 ГАЯО ф.230 оп.1 д.12604
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина Павлова

Работа или профессия
Неизвестно
дьякон села Глебова Рыбинского уезда
Смерть
Неизвестно

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