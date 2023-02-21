Евдоким Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1793
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793
Отец: Семён Логинов
Мать: Федора Тихонова
Рождение ребёнка
Около 1814
Сын: Андрей Евдокимович
Мать ребёнка: Матрёна Дорофеева
Рождение ребёнка
Около 1818
Дочь: Прасковья Евдокимовна
Мать ребёнка: Матрёна Дорофеева
Рождение ребёнка
Около 1819
Сын: Иван Евдокимович
Мать ребёнка: Матрёна Дорофеева
Рождение ребёнка
Около 1821
Дочь: Мария Евдокимовна
Мать ребёнка: Матрёна Дорофеева
Рождение ребёнка
Около 1823
Мать ребёнка: Матрёна Дорофеева
Рождение ребёнка
Около 1826
Дочь: Хрисанфа Евдокимовна
Мать ребёнка: Матрёна Дорофеева
Рождение ребёнка
Около 1828
Сын: Петр Евдокимович
Мать ребёнка: Матрёна Дорофеева
Рождение ребёнка
Около 1833
Сын: Андрей Евдокимович
Мать ребёнка: Матрёна Дорофеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрёна Дорофеева
Смерть
Неизвестно