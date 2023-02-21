Евдоким Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвдоким Семёнович

Евдоким Семёнович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1763 г.р.

Мать

Около 1765 г.р.

Жена

Около 1794 г.р.

Дети

Около 1814 г.р.
Около 1818 г.р.
Около 1819 г.р.
Около 1821 г.р.
Около 1823 г.р.
Около 1826 г.р.

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793

Отец: Семён Логинов

Мать: Федора Тихонова

Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Андрей Евдокимович

Мать ребёнка: Матрёна Дорофеева

Рождение ребёнка
Около 1818

Дочь: Прасковья Евдокимовна

Мать ребёнка: Матрёна Дорофеева

Рождение ребёнка
Около 1819

Сын: Иван Евдокимович

Мать ребёнка: Матрёна Дорофеева

Рождение ребёнка
Около 1821

Дочь: Мария Евдокимовна

Мать ребёнка: Матрёна Дорофеева

Рождение ребёнка
Около 1823

Сын: Ксенофонт Евдокимович

Мать ребёнка: Матрёна Дорофеева

Рождение ребёнка
Около 1826

Дочь: Хрисанфа Евдокимовна

Мать ребёнка: Матрёна Дорофеева

Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Петр Евдокимович

Мать ребёнка: Матрёна Дорофеева

Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Андрей Евдокимович

Мать ребёнка: Матрёна Дорофеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрёна Дорофеева

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close