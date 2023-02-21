Фролова Алексина (Маханец) Кристина
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.03.1986
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1986
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.04.2005
Муж: Фролов Алексей
Рождение ребёнка
04.09.2005
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Фролов Алексей
село Горицы Кирилловского района Вологодской облас
Рождение ребёнка
13.04.2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Фролов Алексей
село Горицы Кирилловского района Вологодской облас
Развод
?.03.2015
Муж: Фролов Алексей