Фролова Алексина (Маханец) Кристина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фролова Алексина (Маханец) Кристина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.03.1986

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1982 г.р.

Дети

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Добавил:

КР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1986

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
22.04.2005

Муж: Фролов Алексей

Рождение ребёнка
04.09.2005

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фролов Алексей

село Горицы Кирилловского района Вологодской облас
Рождение ребёнка
13.04.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фролов Алексей

село Горицы Кирилловского района Вологодской облас
Развод
?.03.2015

Муж: Фролов Алексей

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