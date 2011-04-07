Костылева (Шипило) Янина Макаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.06.1933
Дата смерти07.04.2011
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1933
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Костылев Анатолий Васильевич
Рождение ребёнка
25.04.1955
Сын: Костылев Виктор Анатольевич
Отец ребёнка: Костылев Анатолий Васильевич
Смерть
07.04.2011