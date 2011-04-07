Костылева (Шипило) Янина Макаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костылева (Шипило) Янина Макаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.06.1933

Дата смерти

07.04.2011

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1933

Отец: Шипило Макар Дементьевич

Мать: Шипило Сивохо Мария (Матильда) Осиповна (Иосифовна)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Костылев Анатолий Васильевич

Рождение ребёнка
25.04.1955

Сын: Костылев Виктор Анатольевич

Отец ребёнка: Костылев Анатолий Васильевич

Смерть
07.04.2011

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