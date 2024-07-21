Ложникова (Игнатова) Людмила Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛожникова (Игнатова) Людмила Дмитриевна

Ложникова (Игнатова) Людмила Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.12.1952

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1952

Отец: не указан

Мать: Игнатова Лидия Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ложников Николай Анатольевич

Рождение ребёнка
30.08.1975

Сын: Ложников Роман Николаевич

Отец ребёнка: Ложников Николай Анатольевич

Москва
Рождение ребёнка
04.11.1978

Сын: Ложников Кирилл Николаевич

Отец ребёнка: не указан

Москва, город федерального значения Москва

Мы используем куки для улучшения работы сайта.