Ложникова (Игнатова) Людмила Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.12.1952
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1952
Отец: не указан
Мать: Игнатова Лидия Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.08.1975
Сын: Ложников Роман Николаевич
Отец ребёнка: Ложников Николай Анатольевич
Москва
Рождение ребёнка
04.11.1978
Сын: Ложников Кирилл Николаевич
Отец ребёнка: не указан
Москва, город федерального значения Москва