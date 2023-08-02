Мамсурова (Туганова) Фатимат (Дзибушка) Касполатовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смерти1965
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: Туганов Касполат
Мать: Туганова Госагура
Сын: Мамсуров Казбек
Отец ребёнка: Мамсуров Кудайнат Дударукоевич
Дочь: Мадина
Отец ребёнка: Мамсуров Кудайнат Дударукоевич
Сын: Мамсуров Сафарби Кудайнатович
Отец ребёнка: Мамсуров Кудайнат Дударукоевич
Дочь: Гиджите
Отец ребёнка: Мамсуров Кудайнат Дударукоевич
Сын: Мамсуров Сафар-Али (Зубыр)
Отец ребёнка: Мамсуров Кудайнат Дударукоевич
Сын: Мамсуров Герман
Отец ребёнка: Мамсуров Кудайнат Дударукоевич
Сын: Мамсуров Хасан
Отец ребёнка: Мамсуров Кудайнат Дударукоевич
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мамсуров Кудайнат Дударукоевич
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мамсуров Кудайнат Дударукоевич
Дочь: Хадарцева Дзигута
Отец ребёнка: Мамсуров Кудайнат Дударукоевич
Дочь: Канукова Радимхан
Отец ребёнка: Мамсуров Кудайнат Дударукоевич