Накоренко (Ермак) Любовь Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Накоренко (Ермак) Любовь Кирилловна

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Место рождения

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

26.09.1906 ст.

Дата смерти

28.07.1988

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1906 ст.

Отец: Ермак Кирилл Ефимович

Мать: Ермак Екатерина Стефановна

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
26.09.1930

Сын: Накоренок Александр Порфирьевич

Отец ребёнка: Накоренко Порфирий Григорьевич

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Накоренок Леонид Порфирьевич

Отец ребёнка: Накоренко Порфирий Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Накоренок Анатолий Порфирьевич

Отец ребёнка: Накоренко Порфирий Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Накоренко Порфирий Григорьевич

Смерть
28.07.1988
Тайга, Тайгинский, Кемеровская область
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