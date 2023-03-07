Накоренко (Ермак) Любовь Кирилловна
Место рождения
Дата рождения26.09.1906 ст.
Дата смерти28.07.1988
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1906 ст.
Отец: Ермак Кирилл Ефимович
Рождение ребёнка
26.09.1930
Сын: Накоренок Александр Порфирьевич
Отец ребёнка: Накоренко Порфирий Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Накоренок Леонид Порфирьевич
Отец ребёнка: Накоренко Порфирий Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Накоренок Анатолий Порфирьевич
Отец ребёнка: Накоренко Порфирий Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.07.1988
Тайга, Тайгинский, Кемеровская область