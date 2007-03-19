Перминов Серафим Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перминов Серафим Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.03.2007

Пол

Мужской

Отец

1982 г.р.

Мать

1976 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.2007

Отец: Перминов Дмитрий Юрьевич

Мать: Перминова Альфия

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