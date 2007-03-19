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Перминов Серафим Дмитриевич
Перминов Серафим Дмитриевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
19.03.2007
Пол
Мужской
Отец
Перминов Дмитрий Юрьевич
1982 г.р.
Мать
Перминова Альфия
1976 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.2007
Отец:
Перминов Дмитрий Юрьевич
Мать:
Перминова Альфия
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