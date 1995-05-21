Зенова (Черезова) Ксения Геннадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зенова (Черезова) Ксения Геннадьевна

Место рождения

Королёв, Королев, Московская область

Дата рождения

21.05.1995

Пол

Женский

Отец

1974 г.р.

Мать

1974 г.р.

Муж

1996 г.р.

Дети

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Добавил:

КЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1995

Отец: Панин Михаил Борисович

Мать: Черезова (Павлова) Ирина Михайловна

Королёв, Королев, Московская область
Крещение
19.08.1995
Лосино-Петровский, Лосино-Петровский, Московская область
Место жительства
С 1996 по 2019
Монино, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Место жительства
С 2017
Лосино-Петровский, Лосино-Петровский, Московская область
Бракосочетание
08.08.2018

Муж: Зенов Павел Сергеевич

Щёлково, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Благословение
25.11.2018
Лосино-Петровский, Лосино-Петровский, Московская область
Рождение ребёнка
13.04.2020

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зенов Павел Сергеевич

Лосино-Петровский, Лосино-Петровский, Московская область
Рождение ребёнка
21.09.2022

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зенов Павел Сергеевич

Лосино-Петровский, Лосино-Петровский, Московская область

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