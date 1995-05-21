Зенова (Черезова) Ксения Геннадьевна
Место рождения
Дата рождения21.05.1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1995
Крещение
19.08.1995
Место жительства
С 1996 по 2019
Монино, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Место жительства
С 2017
Бракосочетание
08.08.2018
Щёлково, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Благословение
25.11.2018
Рождение ребёнка
13.04.2020
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зенов Павел Сергеевич
Рождение ребёнка
21.09.2022
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зенов Павел Сергеевич