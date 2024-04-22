Кушкина (Бородкина) Клавдия Фаддеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кушкина (Бородкина) Клавдия Фаддеевна

Место рождения

Подкленка, Шуйский район, Северный край

Дата рождения

Около 1857

Дата смерти

После 1917

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857

Отец: Бородкин Фаддей Васильевич

Мать: Бородкина Ульяна Ивановна

Подкленка, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
05.07.1883

Сын: Кушкин Александр Васильевич

Отец ребёнка: Кушкин Василий Никонорович

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1886

Сын: Кушкин Иоанн Васильевич

Отец ребёнка: Кушкин Василий Никонорович

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
22.01.1889 ст.

Сын: Кушкин Николай Васильевич

Отец ребёнка: Кушкин Василий Никонорович

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
08.03.1891

Сын: Кушкин Александр Васильевич

Отец ребёнка: Кушкин Василий Никонорович

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
10.12.1892

Дочь: Клавдия Васильевна

Отец ребёнка: Кушкин Василий Никонорович

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
22.09.1895

Сын: Кушкин Дмитрий Васильевич

Отец ребёнка: Кушкин Василий Никонорович

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
22.01.1899

Сын: Кушкин Николай Васильевич

Отец ребёнка: Кушкин Василий Никонорович

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кушкин Василий Никонорович

Смерть
После 1917
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