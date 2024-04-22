Кушкина (Бородкина) Клавдия Фаддеевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1857
Дата смертиПосле 1917
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857
Рождение ребёнка
05.07.1883
Сын: Кушкин Александр Васильевич
Отец ребёнка: Кушкин Василий Никонорович
Рождение ребёнка
Около 1886
Отец ребёнка: Кушкин Василий Никонорович
Рождение ребёнка
22.01.1889 ст.
Сын: Кушкин Николай Васильевич
Отец ребёнка: Кушкин Василий Никонорович
Рождение ребёнка
08.03.1891
Сын: Кушкин Александр Васильевич
Отец ребёнка: Кушкин Василий Никонорович
Рождение ребёнка
10.12.1892
Дочь: Клавдия Васильевна
Отец ребёнка: Кушкин Василий Никонорович
Рождение ребёнка
22.09.1895
Сын: Кушкин Дмитрий Васильевич
Отец ребёнка: Кушкин Василий Никонорович
Рождение ребёнка
22.01.1899
Сын: Кушкин Николай Васильевич
Отец ребёнка: Кушкин Василий Никонорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1917