Поспелов Геннадий Николаевич
Место рождения
Дата рождения30.07.1899
Дата смерти12.04.1992
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1899
Место жительства
С 1921 по 1922
Алексин, город Алексин, Тульская область
Место жительства
С 1922 по 1992
Место жительства
Неизвестно
Тула, город Тула, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Место жительства
Неизвестно
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Смерть
12.04.1992