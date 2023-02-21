Авдотья Фёдорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАвдотья Фёдорова

Авдотья Фёдорова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1795 г.р.

Дети

Вычислено 1819 г.р.
Вычислено 1841 г.р.

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1819

Сын: Матвей Данилов

Отец ребёнка: Данил Савельев

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1841

Дочь: Степанида Данилова

Отец ребёнка: Данил Савельев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Данил Савельев

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close