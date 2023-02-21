Авдотья Фёдорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1819
Сын: Матвей Данилов
Отец ребёнка: Данил Савельев
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1841
Дочь: Степанида Данилова
Отец ребёнка: Данил Савельев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Данил Савельев
Смерть
Неизвестно