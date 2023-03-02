Пончак (Невельская) Евгения (Геня Сендеровна)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1899
Дата смерти03.05.1976
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Рождение ребёнка
29.09.1927
Дочь: Левина Любовь
Отец ребёнка: Пончак Израиль Исаакович
Рождение ребёнка
08.08.1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пончак Израиль Исаакович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.05.1976
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область