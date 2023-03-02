Пончак (Невельская) Евгения (Геня Сендеровна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пончак (Невельская) Евгения (Геня Сендеровна)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899

Дата смерти

03.05.1976

Пол

Женский

Отец

1873 г.р.

Мать

Около 1873 г.р.

Муж

1897 г.р.

Дети

1927 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Невельский Сендер Мовшевич

Мать: Невельская Либе (Либа Мордуховна)

Рождение ребёнка
29.09.1927

Дочь: Левина Любовь

Отец ребёнка: Пончак Израиль Исаакович

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.08.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пончак Израиль Исаакович

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пончак Израиль Исаакович

Смерть
03.05.1976
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
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