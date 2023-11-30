Пастухова Гульнара Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.10.1969
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1969
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.03.1990
Сын: Пастухов Михаил Сергеевич
Отец ребёнка: Пастухов Сергей Викторович
Рождение ребёнка
11.11.1996
Сын: Пастухов Никита Сергеевич
Отец ребёнка: Пастухов Сергей Викторович