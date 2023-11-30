Пастухова Гульнара Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пастухова Гульнара Даниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.10.1969

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1966 г.р.

Дети

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Место
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Рождение
04.10.1969

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пастухов Сергей Викторович

Рождение ребёнка
08.03.1990

Сын: Пастухов Михаил Сергеевич

Отец ребёнка: Пастухов Сергей Викторович

Рождение ребёнка
11.11.1996

Сын: Пастухов Никита Сергеевич

Отец ребёнка: Пастухов Сергей Викторович

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