Алексейчик (Тхорик) Иван Осипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексейчик (Тхорик) Иван Осипович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

MB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.10.1904 ст.

Дочь: Алексейчик (тхорик) Мария Осиповна

Мать ребёнка: Алексейчик (тхорик) Мелания Феликсовна

Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Бракосочетание
До 1904 ст.

Жена: Алексейчик (тхорик) Мелания Феликсовна

Антополь, Дрогичинский район, Брестская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Смерть
Неизвестно
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