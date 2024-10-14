Неудачина Прасковья Семеновна 1760 — найти родственников по фамилии на Familio

Неудачина Прасковья Семеновна

Автор
ОД
Долгушева О.

женский, родилась 1760

умерла Неизвестно

Супруги
Неудачин Иван Сергеевич1757 г.р.
Дети
Неудачин Роман Иванович1784 г.р.
Неудачин Иван Иванович1785 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Неудачин Иван Сергеевич

Рождение ребёнка
1784

Сын: Неудачин Роман Иванович

Отец ребёнка: Неудачин Иван Сергеевич

Рождение ребёнка
1785

Сын: Неудачин Иван Иванович

Отец ребёнка: Неудачин Иван Сергеевич

Рождение ребёнка
1789

Дочь: (Неудачина) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Неудачин Иван Сергеевич

Рождение ребёнка
1794

Дочь: (Неудачина) Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Неудачин Иван Сергеевич

Рождение ребёнка
1803

Сын: Неудачин Петр Иванович

Отец ребёнка: Неудачин Иван Сергеевич

Рождение ребёнка
1804

Сын: Неудачин Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Неудачин Иван Сергеевич

Рождение ребёнка
1808

Сын: Неудачин Федор Иванович

Отец ребёнка: Неудачин Иван Сергеевич

Смерть
Неизвестно

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