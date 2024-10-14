Неудачина Прасковья Семеновна
женский, родилась 1760
умерла Неизвестно
Супруги
Неудачин Иван Сергеевич1757 г.р.
Дети
Неудачин Роман Иванович1784 г.р.
Неудачин Иван Иванович1785 г.р.Показать еще 5
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Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1784
Отец ребёнка: Неудачин Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
1785
Отец ребёнка: Неудачин Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
1789
Дочь: (Неудачина) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Неудачин Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
1794
Дочь: (Неудачина) Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Неудачин Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
1803
Отец ребёнка: Неудачин Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
1804
Сын: Неудачин Дмитрий Иванович
Отец ребёнка: Неудачин Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
1808
Отец ребёнка: Неудачин Иван Сергеевич
Смерть
Неизвестно