Лашко Ирина Юрьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.05.1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1978
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.01.1997
Сын: Максютов Леонид Александрович
Отец ребёнка: Максютов Александр Феликсович
Рождение ребёнка
12.07.2000
Сын: Каргополов Павел Генадьевич
Отец ребёнка: Каргополов Геннадий Львович
Рождение ребёнка
12.10.2009
Сын: Ермоченко (Каргополов) Илья евгеньевич
Отец ребёнка: Каргополов Геннадий Львович
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область