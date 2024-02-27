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Лашко Ирина Юрьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.05.1978

Пол

Женский

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1978

Отец: Лашко Юрий Николаевич

Мать: Лашко (Бальбина) Любовь Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермоченко (Волгин) Евгений Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каргополов Геннадий Львович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Максютов Александр Феликсович

Рождение ребёнка
17.01.1997

Сын: Максютов Леонид Александрович

Отец ребёнка: Максютов Александр Феликсович

Рождение ребёнка
12.07.2000

Сын: Каргополов Павел Генадьевич

Отец ребёнка: Каргополов Геннадий Львович

Рождение ребёнка
12.10.2009

Сын: Ермоченко (Каргополов) Илья евгеньевич

Отец ребёнка: Каргополов Геннадий Львович

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область

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