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Машкомаев Александр

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Место рождения

рп. Нижний Баскунчак, Ахтубинский район, Астраханская область, СССР

Дата рождения

18.03.1982

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1982 г.р.

Дети

2013 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1982

Отец: Машкомаев Георгий

Мать: Машкомаева Тамара

рп. Нижний Баскунчак, Ахтубинский район, Астраханская область, СССР
Образование
С 1988 по 1999
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Стрелицкая средняя общеобразовательная школа Семилукского муниципального района Воронежской области
среднее
Образование
С 1999 по 2004
Воронежский государственный педагогический университет, г. Воронеж, ул. Ленина, 86, Россия
высшее | Гуманитарный факультет
Работа или профессия
С 2006 по 2018
ООО ТД "Висант-опт"
Рождение ребёнка
19.06.2013

Сын: Машкомаев Артем

Мать ребёнка: Машкомаева Елена

г.Воронеж, Россия
Работа или профессия
С 2014
ООО "Алко-Траст", ООО "Алкоэксперт", 396942, Воронежская область, Семилукский район, село Девица
учредитель | Current occupation:1
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Машкомаева Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Машкомаева Елена

Работа или профессия
Неизвестно
ООО "Авалон", 394016, г.Воронеж, ул. 45 Стрелковой Дивизии, дом 106, офис 2
директор | Current occupation:1
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
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