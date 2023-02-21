Машкомаев Александр
Место рождениярп. Нижний Баскунчак, Ахтубинский район, Астраханская область, СССР
Дата рождения18.03.1982
ПолМужской
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1982
Отец: Машкомаев Георгий
Мать: Машкомаева Тамара
рп. Нижний Баскунчак, Ахтубинский район, Астраханская область, СССР
Образование
С 1988 по 1999
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Стрелицкая средняя общеобразовательная школа Семилукского муниципального района Воронежской области
среднее
Образование
С 1999 по 2004
Воронежский государственный педагогический университет, г. Воронеж, ул. Ленина, 86, Россия
высшее | Гуманитарный факультет
Работа или профессия
С 2006 по 2018
ООО ТД "Висант-опт"
Рождение ребёнка
19.06.2013
Сын: Машкомаев Артем
Мать ребёнка: Машкомаева Елена
г.Воронеж, Россия
Работа или профессия
С 2014
ООО "Алко-Траст", ООО "Алкоэксперт", 396942, Воронежская область, Семилукский район, село Девица
учредитель | Current occupation:1
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Машкомаева Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Машкомаева Елена
Работа или профессия
Неизвестно
ООО "Авалон", 394016, г.Воронеж, ул. 45 Стрелковой Дивизии, дом 106, офис 2
директор | Current occupation:1
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно