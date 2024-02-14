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Галиакберова (Мухаметкаримова) Назифа

Место рождения

д.Зяк-Ишметово Таймасовская волость Оренбургский уезд Оренбургская губерния

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Галиакберов Мухаметхасан

Отец ребёнка: Галиакберов Шагиахтям (Ахтям)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Акберов Исхак Ахтямович

Отец ребёнка: Галиакберов Шагиахтям (Ахтям)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Акберов Исмагил Ахтямович

Отец ребёнка: Галиакберов Шагиахтям (Ахтям)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Галиакберов Шагиахтям (Ахтям)

Рождение ребёнка
1848

Сын: Галиакберов Хазиахмет

Отец ребёнка: Галиакберов Шагиахтям (Ахтям)

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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