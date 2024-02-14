Галиакберова (Мухаметкаримова) Назифа
Место рожденияд.Зяк-Ишметово Таймасовская волость Оренбургский уезд Оренбургская губерния
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Галиакберов Шагиахтям (Ахтям)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Галиакберов Шагиахтям (Ахтям)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Акберов Исмагил Ахтямович
Отец ребёнка: Галиакберов Шагиахтям (Ахтям)
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Галиакберов Шагиахтям (Ахтям)
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь