Gorbatsevich Iosif Iosifovich
мужской, родился 13.06.1917, Belarus, Timkovichi
умер 29.01.2012, Russia, Saint- Petersburg (Leningrad)
ОтецGorbatsevich IosifНеизвестно г.р.
МатьGorbatsevich (Zenevich) ElizavetaНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1917
Belarus, Timkovichi
Рождение ребёнка
20.07.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Gorbatsevich (Monoszohn)) Lia Moiseevna
Смерть
29.01.2012
Russia, Saint- Petersburg (Leningrad)