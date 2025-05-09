Gorbatsevich Iosif Iosifovich 13.06.1917 — найти родственников по фамилии на Familio
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Gorbatsevich Iosif Iosifovich

Автор
ЕД
Демидова Е.

мужской, родился 13.06.1917, Belarus, Timkovichi

умер 29.01.2012, Russia, Saint- Petersburg (Leningrad)

Отец
Gorbatsevich IosifНеизвестно г.р.
Мать
Gorbatsevich (Zenevich) ElizavetaНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1917

Отец: Gorbatsevich Iosif

Мать: Gorbatsevich (Zenevich) Elizaveta

Belarus, Timkovichi

Рождение ребёнка
20.07.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Gorbatsevich (Monoszohn)) Lia Moiseevna

Смерть
29.01.2012
Russia, Saint- Petersburg (Leningrad)

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