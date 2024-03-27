Харичев Александр
Место рожденияЛенинградская область, Черозерский район, д, Лаптево
Дата рожденияОколо 1917
Дата смертиОколо 1974
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1917
Отец: Харичев Иван
Мать: Харичева Анна
Бракосочетание
31.12.1945
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.01.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Около 1974
Похороны
Неизвестно