Харичев Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харичев Александр

Место рождения

Ленинградская область, Черозерский район, д, Лаптево

Дата рождения

Около 1917

Дата смерти

Около 1974

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1917

Отец: Харичев Иван

Мать: Харичева Анна

Бракосочетание
31.12.1945

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
16.01.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Около 1974
Похороны
Неизвестно

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