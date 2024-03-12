Каплина Акулина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каплина Акулина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Каплин Иван Герасимович

Отец ребёнка: Каплин Герасим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Каплин Василий Герасимович

Отец ребёнка: Каплин Герасим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Каплин Егор Герасимович

Отец ребёнка: Каплин Герасим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Герасимовна

Отец ребёнка: Каплин Герасим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Герасимовна

Отец ребёнка: Каплин Герасим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Каплин Максим Герасимович

Отец ребёнка: Каплин Герасим

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каплин Герасим

Смерть
Неизвестно
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