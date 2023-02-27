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(Рогозина) Устинья
(Рогозина) Устинья
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1831
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Рогозин Антон Власович
1800 г.р.
Мать
(Рогозина) Ефросинья
1801 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец:
Рогозин Антон Власович
Мать:
Ефросинья
Смерть
Неизвестно
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