Курганов Максим Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курганов Максим Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.03.1903 ст.

Сын: Курганов Григорий Максимович

Мать ребёнка: Курганова Анна Петровна

Запись о рождении сделана в метрической книге церкви в городе Феодосия Таврической губернии.
Место жительства
1903 ст.
крестьянин Черниговской губернии Стародубского уезда Яцковской волости деревни Платково.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Курганова Анна Петровна

Смерть
Неизвестно
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