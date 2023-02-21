Курганов Максим Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.03.1903 ст.
Сын: Курганов Григорий Максимович
Мать ребёнка: Курганова Анна Петровна
Запись о рождении сделана в метрической книге церкви в городе Феодосия Таврической губернии.
Место жительства
1903 ст.
крестьянин Черниговской губернии Стародубского уезда Яцковской волости деревни Платково.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Курганова Анна Петровна
Смерть
Неизвестно