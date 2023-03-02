(Маслов) Роза Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Маслов) Роза Афанасьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Муж

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бойчевский Владимр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бойчевский Владимр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бойчевский Владимр

Смерть
Неизвестно
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