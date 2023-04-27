(Иерман) Роза Карловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Иерман) Роза Карловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иерман (Герман) ?

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чиж Олег (Ольгердт) Владимирович

Рождение ребёнка
1946

Дочь: (Чиж) Наталья

Отец ребёнка: Чиж Олег (Ольгердт) Владимирович

Рождение ребёнка
1949

Дочь: (Чиж) Татьяна

Отец ребёнка: Чиж Олег (Ольгердт) Владимирович

Рождение ребёнка
1952

Дочь: (Чиж) Анна Олеговна

Отец ребёнка: Чиж Олег (Ольгердт) Владимирович

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