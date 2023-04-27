(Иерман) Роза Карловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иерман (Герман) ?
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1946
Дочь: (Чиж) Наталья
Отец ребёнка: Чиж Олег (Ольгердт) Владимирович
Рождение ребёнка
1949
Дочь: (Чиж) Татьяна
Отец ребёнка: Чиж Олег (Ольгердт) Владимирович
Рождение ребёнка
1952
Дочь: (Чиж) Анна Олеговна
Отец ребёнка: Чиж Олег (Ольгердт) Владимирович