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Амирханов Рахматула

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Место рождения

Новый Кишит, Арский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1805

Дата смерти

1876

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Новый Кишит, Арский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
1876
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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