Неронова Федосья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неронова Федосья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1837

Сын: Неронов Василиск Кузьмич

Отец ребёнка: Неронов Кузьма Назарович

д. Алексеево
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Наталья Кузьминична

Отец ребёнка: Неронов Кузьма Назарович

д. Алексеево
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Агриппина Кузьминична

Отец ребёнка: Неронов Кузьма Назарович

д. Алексеево
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Неронов Кузьма Назарович

д. Алексеево
Смерть
Неизвестно
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