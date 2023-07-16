Пешкова (Чечулинская) Вера Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1923
Дата смерти2004
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Рождение ребёнка
19.03.1946
Отец ребёнка: Пешков Егор Николаевич
Рождение ребёнка
1949
Дочь: Самотовинская (Пешкова) Капитолина Егоровна
Отец ребёнка: Пешков Егор Николаевич
Рождение ребёнка
1952
Дочь: Холопова (Пешкова) Нина Егоровна
Отец ребёнка: Пешков Егор Николаевич
Рождение ребёнка
1953
Дочь: Борисова (Пешкова) Татьяна Егоровна
Отец ребёнка: Пешков Егор Николаевич
Рождение ребёнка
1957
Дочь: Капустина (Пешкова) Валентина Егоровна
Отец ребёнка: Пешков Егор Николаевич
Рождение ребёнка
1959
Дочь: Братышева (Пешкова) Людмила Егоровна
Отец ребёнка: Пешков Егор Николаевич
Смерть
2004