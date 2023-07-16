Пешкова (Чечулинская) Вера Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пешкова (Чечулинская) Вера Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1923

Дата смерти

2004

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Чечулинский Алексей Тимофеевич

Мать: Чечулинская Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
19.03.1946

Сын: Пешков Вячеслав Егорович

Отец ребёнка: Пешков Егор Николаевич

Хорхорино, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1949

Дочь: Самотовинская (Пешкова) Капитолина Егоровна

Отец ребёнка: Пешков Егор Николаевич

Хорхорино, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1952

Дочь: Холопова (Пешкова) Нина Егоровна

Отец ребёнка: Пешков Егор Николаевич

Хорхорино, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1953

Дочь: Борисова (Пешкова) Татьяна Егоровна

Отец ребёнка: Пешков Егор Николаевич

Хорхорино, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1957

Дочь: Капустина (Пешкова) Валентина Егоровна

Отец ребёнка: Пешков Егор Николаевич

Хорхорино, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1959

Дочь: Братышева (Пешкова) Людмила Егоровна

Отец ребёнка: Пешков Егор Николаевич

Хорхорино, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
2004

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