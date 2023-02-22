Жохова (Колокутская) Прасковья Михееевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жохова (Колокутская) Прасковья Михееевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1870

Сын: Жохов Дмитрий Зиновеевич

Отец ребёнка: Жохов Зиновей Пантелеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Степанова Аксинья Зиновьевна

Отец ребёнка: Жохов Зиновей Пантелеевич

Детчино, Малоярославецкий муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
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