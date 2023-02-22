Жохова (Колокутская) Прасковья Михееевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1870
Отец ребёнка: Жохов Зиновей Пантелеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Степанова Аксинья Зиновьевна
Отец ребёнка: Жохов Зиновей Пантелеевич
Детчино, Малоярославецкий муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно