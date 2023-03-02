Дацевич (Яценко) Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смерти?.07.1960
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Образование
1896
Полтава, Полтавська область
Рождение ребёнка
28.01.1899
Дочь: Максимович Валентина Леонидовна
Отец ребёнка: Дацевич Леонид Степанович
Хорол, Полтавской губернии, Украина
Рождение ребёнка
24.10.1903
Дочь: Щербакова Зинаида Леонидовна
Отец ребёнка: Дацевич Леонид Степанович
Хорол, Полтавской губернии, Украина
Рождение ребёнка
05.04.1905
Дочь: Новохатская Лидия Леонидовна
Отец ребёнка: Дацевич Леонид Степанович
Хорол, Полтавской губернии, Украина
Рождение ребёнка
07.12.1906
Дочь: Екатерина Леонидовна
Отец ребёнка: Дацевич Леонид Степанович
Хорол, Полтавська область
Работа или профессия
Неизвестно
Учитель
Смерть
?.07.1960
Похороны
Неизвестно