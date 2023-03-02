Дацевич (Яценко) Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дацевич (Яценко) Александра Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

?.07.1960

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Яценко Иоанн (Иван) Иосифович

Мать: Яценко Неонила Васильевна

Образование
1896
Полтава, Полтавська область
Рождение ребёнка
28.01.1899

Дочь: Максимович Валентина Леонидовна

Отец ребёнка: Дацевич Леонид Степанович

Хорол, Полтавской губернии, Украина
Рождение ребёнка
24.10.1903

Дочь: Щербакова Зинаида Леонидовна

Отец ребёнка: Дацевич Леонид Степанович

Хорол, Полтавской губернии, Украина
Рождение ребёнка
05.04.1905

Дочь: Новохатская Лидия Леонидовна

Отец ребёнка: Дацевич Леонид Степанович

Хорол, Полтавской губернии, Украина
Рождение ребёнка
07.12.1906

Дочь: Екатерина Леонидовна

Отец ребёнка: Дацевич Леонид Степанович

Хорол, Полтавська область
Работа или профессия
Неизвестно
Учитель
Смерть
?.07.1960
Похороны
Неизвестно
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