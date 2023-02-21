Боровкова Мария Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боровкова Мария Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1734

Дата смерти

1771

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1734

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1756

Сын: Боровков Дмитрий Григорьевич

Отец ребёнка: Боровков Григорий Ivanovich

Рождение ребёнка
Около 1758

Сын: Боровков Гаврила

Отец ребёнка: Боровков Григорий Ivanovich

Смерть
1771
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