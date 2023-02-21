Боровкова Мария Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1734
Дата смерти1771
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1734
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1756
Сын: Боровков Дмитрий Григорьевич
Отец ребёнка: Боровков Григорий Ivanovich
Рождение ребёнка
Около 1758
Сын: Боровков Гаврила
Отец ребёнка: Боровков Григорий Ivanovich
Смерть
1771