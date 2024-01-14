Живых Полина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.06.1916
Сын: Живых Иван
Отец ребёнка: Живых Алексей
Ларионовка, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Живых Алексей
Рождение ребёнка
1924
Сын: Живых Михаил
Отец ребёнка: Живых Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина
Отец ребёнка: Живых Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Живых Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Живых Василий
Отец ребёнка: Живых Алексей
Смерть
Неизвестно