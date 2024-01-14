Живых Полина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Живых Полина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.06.1916

Сын: Живых Иван

Отец ребёнка: Живых Алексей

Ларионовка, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1921

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Живых Алексей

Рождение ребёнка
1924

Сын: Живых Михаил

Отец ребёнка: Живых Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина

Отец ребёнка: Живых Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Живых Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Живых Василий

Отец ребёнка: Живых Алексей

Смерть
Неизвестно
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