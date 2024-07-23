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Соловьев Иван Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Петр

Мать: Соловьева Проскофья Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Королева (Соловьева) Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Соловьева (Сабурова) Марина Никифоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соловьева Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Соловьева (Сабурова) Марина Никифоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соловьев Михаил Иванович

Мать ребёнка: Соловьева (Сабурова) Марина Никифоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соловьев Сергей Иванович

Мать ребёнка: Соловьева (Сабурова) Марина Никифоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соловьева (Сабурова) Марина Никифоровна

Рождение ребёнка
10.05.1979

Сын: Соловьев Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Соловьева (Сабурова) Марина Никифоровна

Смерть
Неизвестно

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