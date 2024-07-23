Соловьев Иван Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Королева (Соловьева) Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Соловьева (Сабурова) Марина Никифоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соловьева Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Соловьева (Сабурова) Марина Никифоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Соловьева (Сабурова) Марина Никифоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Соловьева (Сабурова) Марина Никифоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.05.1979
Сын: Соловьев Дмитрий Иванович
Мать ребёнка: Соловьева (Сабурова) Марина Никифоровна
Смерть
Неизвестно