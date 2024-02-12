Морозов Иван Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозов Иван Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.09.1908

Дата смерти

11.04.1985

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.03.1940

Дочь: Елизарова Людмила Ивановна

Мать ребёнка: Морозова Наталья Дмитриевна

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
29.07.1946

Сын: Морозов Геннадий Иванович

Мать ребёнка: Морозова Наталья Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Морозова Наталья Дмитриевна

Смерть
11.04.1985
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