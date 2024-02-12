Морозов Иван Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.09.1908
Дата смерти11.04.1985
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
30.03.1940
Дочь: Елизарова Людмила Ивановна
Мать ребёнка: Морозова Наталья Дмитриевна
Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
29.07.1946
Сын: Морозов Геннадий Иванович
Мать ребёнка: Морозова Наталья Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.04.1985