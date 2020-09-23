Шиверова Валентина Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.04.1931
Дата смерти23.09.2020
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1931
Отец: Столяров Максим
Мать: Столярова Александра
Рождение ребёнка
01.07.1955
Сын: Шиверов Владимир Револенович
Отец ребёнка: Шиверов Револен Васильевич
Рождение ребёнка
20.06.1958
Дочь: Шиверова Светлана Револеновна
Отец ребёнка: Шиверов Револен Васильевич
Смерть
23.09.2020