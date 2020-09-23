Шиверова Валентина Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шиверова Валентина Максимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.04.1931

Дата смерти

23.09.2020

Пол

Женский

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1931

Отец: Столяров Максим

Мать: Столярова Александра

Рождение ребёнка
01.07.1955

Сын: Шиверов Владимир Револенович

Отец ребёнка: Шиверов Револен Васильевич

Рождение ребёнка
20.06.1958

Дочь: Шиверова Светлана Револеновна

Отец ребёнка: Шиверов Револен Васильевич

Смерть
23.09.2020
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