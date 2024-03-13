(Roberts) Charlotte
Место рожденияCastle Rising, Norfolk, England
Дата рожденияОколо 1807
Дата смерти11.05.1852
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807
Отец: Roberts Moses Jr.
Castle Rising, Norfolk, England
Рождение ребёнка
Около 1832
Дочь: Charlotte
Отец ребёнка: Cordon Isaac
England, United Kingdom
Рождение ребёнка
Около 1834
Сын: Cordon George
Отец ребёнка: Cordon Isaac
England, United Kingdom
Рождение ребёнка
1836
Сын: Cordon Robert
Отец ребёнка: Cordon Isaac
England, United Kingdom
Рождение ребёнка
Около 1837
Дочь: Mahalia
Отец ребёнка: Cordon Isaac
England, United Kingdom
Рождение ребёнка
1839
Отец ребёнка: Cordon Isaac
Wisbech St Mary, Cambridgeshire, England, United Kingdom
Рождение ребёнка
?.07.1841
Отец ребёнка: Cordon Isaac
Wisbech, Cambridgeshire, England
Место жительства
1841
Cambridgeshire, England, United Kingdom
Место жительства
1851
Wisbech St Mary, Cambridgeshire, England
Смерть
11.05.1852
Cambridgeshire, England