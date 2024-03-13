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(Roberts) Charlotte

Место рождения

Castle Rising, Norfolk, England

Дата рождения

Около 1807

Дата смерти

11.05.1852

Пол

Женский

Отец

1765 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Около 1832 г.р.
Около 1834 г.р.
1836 г.р.
Около 1837 г.р.
1839 г.р.
1841 г.р.

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807

Отец: Roberts Moses Jr.

Мать: не указана

Castle Rising, Norfolk, England
Рождение ребёнка
Около 1832

Дочь: Charlotte

Отец ребёнка: Cordon Isaac

England, United Kingdom
Рождение ребёнка
Около 1834

Сын: Cordon George

Отец ребёнка: Cordon Isaac

England, United Kingdom
Рождение ребёнка
1836

Сын: Cordon Robert

Отец ребёнка: Cordon Isaac

England, United Kingdom
Рождение ребёнка
Около 1837

Дочь: Mahalia

Отец ребёнка: Cordon Isaac

England, United Kingdom
Рождение ребёнка
1839

Сын: Cordon Shadrach Maling

Отец ребёнка: Cordon Isaac

Wisbech St Mary, Cambridgeshire, England, United Kingdom
Рождение ребёнка
?.07.1841

Сын: Cordon Isaac Jr. Newton

Отец ребёнка: Cordon Isaac

Wisbech, Cambridgeshire, England
Место жительства
1841
Cambridgeshire, England, United Kingdom
Место жительства
1851
Wisbech St Mary, Cambridgeshire, England
Смерть
11.05.1852
Cambridgeshire, England
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