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Седмиградский Аркадий Аркадьевич

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Место рождения

Томск, город Томск, Томская область

Дата рождения

1890

Дата смерти

27.03.1938

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
26.12.1932

Сын: Седмиградский Аркадий Аркадьевич

Мать ребёнка: Плешкова Алевтина Михайловна

Смерть
27.03.1938
Магадан, город Магадан, Магаданская область
Арестован в 1936 г. Приговорен: тройка при УНКВД по Дальстрою 13 марта 1938 г., обв.: контрреволюционная троцкистская деятельность. Расстрелян 27 марта 1938 г. Реабилитирован 8 июня 1989 г. Источни... Показать все
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