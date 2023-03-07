Седмиградский Аркадий Аркадьевич
Место рождения
Дата рождения1890
Дата смерти27.03.1938
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.12.1932
Сын: Седмиградский Аркадий Аркадьевич
Мать ребёнка: Плешкова Алевтина Михайловна
Смерть
27.03.1938
Магадан, город Магадан, Магаданская область
Арестован в 1936 г. Приговорен: тройка при УНКВД по Дальстрою 13 марта 1938 г., обв.: контрреволюционная троцкистская деятельность. Расстрелян 27 марта 1938 г. Реабилитирован 8 июня 1989 г. Источни... Показать все