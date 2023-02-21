Степанов Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.09.1954
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1954
Отец: не указан
Мать: Степанова Анна
Рождение ребёнка
23.03.1979
Дочь: Кузнеделева Оксана Владимировна
Мать ребёнка: Степанова Лидия
Рождение ребёнка
06.06.1981
Сын: Степанов Вячеслав Владимирович
Мать ребёнка: Степанова Лидия
Рождение ребёнка
16.12.1991
Сын: Степанов Олег Владимирович
Мать ребёнка: Степанова Лидия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Степанова Лидия