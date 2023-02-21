Степанов Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанов Владимир

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.09.1954

Пол

Мужской

Добавил:

ЯС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1954

Отец: не указан

Мать: Степанова Анна

Рождение ребёнка
23.03.1979

Дочь: Кузнеделева Оксана Владимировна

Мать ребёнка: Степанова Лидия

Рождение ребёнка
06.06.1981

Сын: Степанов Вячеслав Владимирович

Мать ребёнка: Степанова Лидия

Рождение ребёнка
16.12.1991

Сын: Степанов Олег Владимирович

Мать ребёнка: Степанова Лидия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Степанова Лидия

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