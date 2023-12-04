Луканина (Логачёва) Татьяна Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Луканина (Логачёва) Татьяна Владимировна

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Место рождения

Горняк, Локтевский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

24.01.1979

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1979

Отец: Логачёв Владимир

Мать: Логачёва (Татаринцева) Наталья Ивановна

Горняк, Локтевский муниципальный район, Алтайский край
Развод
Неизвестно

Муж: Якимович Максим

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Якимович Максим

Рождение ребёнка
08.02.2001

Сын: Якимович Владимир Максимович

Отец ребёнка: Якимович Максим

Рождение ребёнка
11.05.2013

Дочь: (Якимович) Анна Максимовна

Отец ребёнка: Якимович Максим

Бракосочетание
10.06.2022

Муж: Луканин ?

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