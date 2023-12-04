Луканина (Логачёва) Татьяна Владимировна
Место рождения
Дата рождения24.01.1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1979
Развод
Неизвестно
Муж: Якимович Максим
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Якимович Максим
Рождение ребёнка
08.02.2001
Сын: Якимович Владимир Максимович
Отец ребёнка: Якимович Максим
Рождение ребёнка
11.05.2013
Дочь: (Якимович) Анна Максимовна
Отец ребёнка: Якимович Максим
Бракосочетание
10.06.2022
Муж: Луканин ?