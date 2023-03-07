Солодянкин Кирилл (Кирюшка) Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1628
Дата смертиПосле 1671
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1628
Отец: Солодянкин Иван (Ивашко) Лукин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1645
Сын: Солодянкин Иван (Ивашко) Кириллов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1655
Сын: Солодянкин Алексей (Алешка) Кириллов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1660
Сын: Солодянкин Трофим (Трушка) Кириллов
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1671